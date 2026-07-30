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"Томатная революция" или звонок Путину? Пашинян выбрал второе

"Томатная революция" или звонок Путину? Пашинян выбрал второе

Прошло менее трех месяцев после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, который превратился в русофобский политический шабаш, на котором президент Франции Эммануэль Макрон и еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен соперничали за то, кто обиднее оскорбит Россию и ее лидера.

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