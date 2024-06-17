Где в Севастополе не будет воды в понедельник

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят водоснабжение 17 июня.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 11:00 улица Комбрига Потапова, 18, 20.
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