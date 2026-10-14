Федеральная служба судебных приставов проявляет невиданную ранее активность. Должников хотят буквально обложить со всех сторон — и в этой масштабной охоте за долгами под шквал запросов попали кредитные организации.
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