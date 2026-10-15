В Кремле наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2026 года. Среди награжденных – семья Михаила Константиновича и Тамары Григорьевны Чичигиных из села Шарагай Балаганского округа Приангарья.
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