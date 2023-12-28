Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Аленов
    что то не верится что у этой престарелой дебилки есть фанатыЧудовищные новост...
  • Олег Тимофеев
    Вечное лето. Ушел в волгалу."Лента.ру": Тулун...
  • Олег Тимофеев
    Главное это трофеи как подарки на новый год.Эксперт рассказал...

Особняк Субботина-Шихобалова планируют реконструировать за счет инвестора

Особняк Субботина-Шихобалова планируют реконструировать за счет инвестора

Документ, которым предусматривается такой вариант, ранее был подписан региональными властями.Так, объект, известный, как “Дом губернатора”, а также как особняк Субботина-Шихобалова, был внесен в реестр зданий, реконструкция которых предусматривает использование концессионного соглашения в 2024 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх