Особняк Субботина-Шихобалова планируют реконструировать за счет инвестора

Документ, которым предусматривается такой вариант, ранее был подписан региональными властями.Так, объект, известный, как “Дом губернатора”, а также как особняк Субботина-Шихобалова, был внесен в реестр зданий, реконструкция которых предусматривает использование концессионного соглашения в 2024 году.