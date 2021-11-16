Си Цзиньпин назвал главную задачу для Китая и США на ближайшие полвека

В ходе общения по видеосвязи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что одним из ключевых глобальных событий за последние полвека стало восстановление дипломатических отношений между Китаем и США.
В ходе общения по видеосвязи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что одним из ключевых глобальных событий за последние полвека стало восстановление дипломатических отношений между Китаем и США.
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