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Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

Верховный суд России встал на сторону журналистов из газеты «Коммерсантъ» в судебном споре с находящимся в международном розыске бывшим топ-менеджером Центробанка и бенефициаром нескольких разорившихся кредитных организаций Дмитрием Рубиновым.

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