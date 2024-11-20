Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

Верховный суд России встал на сторону журналистов из газеты «Коммерсантъ» в судебном споре с находящимся в международном розыске бывшим топ-менеджером Центробанка и бенефициаром нескольких разорившихся кредитных организаций Дмитрием Рубиновым.
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