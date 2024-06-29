В Британии признали: дипломатия не могла предотвратить и остановить войну

Это не единственный способ положить конец войне. Те, кто требует от Украины и ее западных сторонников решить, какие уступки будут ею предложены России для завершения вооруженного конфликта, часто заявляют, что украинцам все равно придется это сделать в какой-то момент — потому что "все войны всегда заканчиваются переговорами".
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