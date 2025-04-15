В Госдуме предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников спецоперации

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия - За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с предложением о создании специальных подготовительных курсов для участников специальной военной операции для поступления в вузы, документ оказался в распоряжении РИА Новости.