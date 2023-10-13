Украинское оружие, отданное США, используется палестинцами в Израиле

Американское оружие, переданное Украине, оказалось использованным в Израиле. В Израиле было обнаружено, что палестинцы используют оружие, которое было отправлено США Украине и предназначалось для использования только на ее территории.
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