Школьникам Поморья предлагают стать юными искусствоведами

С 22 апреля по пятое мая в рамках образовательного проекта «Культура для школьников» пройдёт всероссийская акция «Юный искусствовед»Цель акции министерство культуры, министерства просвещения России, Центра культурных стратегий и проектного управления и Российского фонда культуры — популяризация искусства и развитие творческих способностей детей.