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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Meta в ближайшие недели запустит универсального ИИ-агента Hatch

Meta в ближайшие недели запустит универсального ИИ-агента Hatch

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) планирует в ближайшие недели выпустить платформу ИИ-агентов Hatch, ориентированную на потребителей, сообщила The Information со ссылкой на внутренние документы компании.

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