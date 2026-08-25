Meta в ближайшие недели запустит универсального ИИ-агента Hatch

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Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) планирует в ближайшие недели выпустить платформу ИИ-агентов Hatch, ориентированную на потребителей, сообщила The Information со ссылкой на внутренние документы компании.