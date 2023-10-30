СберСтрахование с начала года выплатила жителям Приморья более 50 млн рублей из-за стихии

За 9 месяцев 2023 года СберСтрахование выплатила больше 50 млн рублей владельцам жилья, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.