Врач объяснил, почему у некоторых женщин есть «ушки» на бедрах

По словам медика, это вовсе не жир. В погоне за идеальным телом женщины пересматривают рацион питания, пытают себя диетами, усиленно занимаются спортом, однако есть особенности, которые подкорректировать диетой и упражнениями непросто.
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