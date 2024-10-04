Калужским бюджетникам поднимут зарплату на 13%

Работникам федеральных госучреждений в 2025 году увеличат зарплату на 13,2%, в 2026-м - на 10,2%, а в 2027-м - на 8,3%Работникам федеральных госучреждений в 2025 году увеличат зарплату на 13,2%, в 2026-м - на 10,2%, а в 2027-м - на 8,3%.