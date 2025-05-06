В Швеции требуют отмены ВНЖ для тех, кто отмечает День Победы Ирэн ОрлонскаяВ Стокгольме ежегодно проходят автопробеги, посвященные Дню Победы, на которых участники демонстрируют русские и советские флаги.
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