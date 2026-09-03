Мосбиржа запустит торги 20 вечными фьючерсами на американские акции

Мосбиржа анонсировала запуск 20 вечных фьючерсов на американские акции в сентябре. На первом этапе инвесторам будут доступны контракты на бумаги таких компаний, как Apple, Amazon, Tesla, Nebius и другие, на втором — Coinbase, Uber, CrowdStrike и еще несколько .
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