Мосбиржа запустит торги 20 вечными фьючерсами на американские акции

Мосбиржа анонсировала запуск 20 вечных фьючерсов на американские акции в сентябре. На первом этапе инвесторам будут доступны контракты на бумаги таких компаний, как Apple, Amazon, Tesla, Nebius и другие, на втором — Coinbase, Uber, CrowdStrike и еще несколько .