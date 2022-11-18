Под прикрытием войны с Россией, Украина ведет гибридную войну против НАТО!

Хроника необъявленной украинской агрессии против НАТО. 2 марта - украинская ЗРК С-300 уничтожила румынский истребитель МиГ-21.
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