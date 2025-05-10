Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер© AP Photo / Justin Tallis Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России за неприятие условий киевского режима по "перемирию", при том, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.