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Европейские лидеры угрожают России новыми санкциями

Европейские лидеры угрожают России новыми санкциями

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер© AP Photo / Justin Tallis Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России за неприятие условий киевского режима по "перемирию", при том, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Сами на ладан дышат, но в черепке только санкции! Вот уроды!😱👈😜
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