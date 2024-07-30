МО: "Град" ликвидировал живую силу и технику ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" из группировки войск "Центр" нанесли удар по месту сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции (СВО).
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