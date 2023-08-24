Спички - не игрушка

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Моих одноклассников загребли в ВСУ – увижу ли я их снова? Записки галичанина

Моих одноклассников загребли в ВСУ – увижу ли я их снова? Записки галичанина

Под рубрикой «Записки галичанина» «ПолитНавигатор» продолжает серию публикаций  бывшего жителя Львова, который переехал в Россию, живет и работает в Санкт-Петербурге.

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