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Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Американский тележурналист Такер Карлсон выпустил во вторник первую серию своего авторского шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма.

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