Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Американский тележурналист Такер Карлсон выпустил во вторник первую серию своего авторского шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма.
Американский тележурналист Такер Карлсон выпустил во вторник первую серию своего авторского шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма.
Свежие комментарии