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ИА Регнум

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Путин: Россия многократно говорила о неприемлемости расширения НАТО на восток

Путин: Россия многократно говорила о неприемлемости расширения НАТО на восток

Россия не раз выступала с заявлениями о том, что против расширения НАТО на восток. Об этом заявил президент Владимир Путин 11 сентября на полях саммита БРИКС.

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