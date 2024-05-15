Украина атаковала Севастополь этой ночью

Украина атаковала Севастополь этой ночьюМассированная атака на Севастополь случилась этой ночью. Работало ПВО, все службы были приведены в состояние боевой готовности, военные вели работу по уничтожению воздушных целей.
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