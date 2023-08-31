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Карл-Энтони Таунс о рекордных 38 115 зрителях: «Наэлектризованный – единственное слово, которым можно описать стадион в тот день»

Центровой сборной Доминиканской Республики и «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс рассказал об эмоциях игры на арене, установившей новый рекорд посещаемости, который держался почти три декады.

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