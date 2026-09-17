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Эксперт назвала способ, как мягко привить ребенку привычку читать

Эксперт назвала способ, как мягко привить ребенку привычку читать

Любовь к книгам можно пробудить без давления, скандалов и бесконечных уговоров Екатерина Андреевская, автор детских книг и основатель "Сказкиного дома", поделилась с "Абзацем" своими наблюдениями о том, как привлечь детей к чтению.

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