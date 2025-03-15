СМИ сообщили о почти полном исчерпании ВСУ запаса ракет для комплексов Samp-T

Два зенитно-ракетных комплекса Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет и вскоре станут непригодными для использования, украинские власти просят поставить новую партию боеприпасов, пишет издание Corriere della Sera.
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