Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с супругой посетил избирательный участок в Динской и проголосовал за депутатов Госдумы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с супругой посетил избирательный участок в Динской и проголосовал за депутатов ГосдумыГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с супругой пришел на избирательный участок в станице Динской.
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