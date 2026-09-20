Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с супругой посетил избирательный участок в Динской и проголосовал за депутатов Госдумы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с супругой посетил избирательный участок в Динской и проголосовал за депутатов ГосдумыГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с супругой пришел на избирательный участок в станице Динской.