Педиатр назвал девайсы, которые пригодятся в сезон ОРВИ

На Урале регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Педиатр Павел Созыкин рассказал «Новому Дню», какие устройства медицинского назначения стоит держать дома на случай заражения.
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