Теперь точнее говорить "Толик Белый"*, а не вспоминать Павлика Морозова? Сбежавший в Израиль актёр Анатолий Вайсман* претендует стать символом предательства - он снова требует отменить русскую культуру за рубежом.
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