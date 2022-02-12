За сутки в Карелии 1057 человек заболели COVID-19 и 923 выздоровели

По официальным данным за минувшие сутки в республике не зафиксировано умерших от коронавируса Коронавирус подтвердился у еще 1057 жителей Карелии за прошедшие сутки, сообщил 12 февраля в своем аккаунте министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.