365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

За сутки в Карелии 1057 человек заболели COVID-19 и 923 выздоровели

По официальным данным за минувшие сутки в республике не зафиксировано умерших от коронавируса Коронавирус подтвердился у еще 1057 жителей Карелии за прошедшие сутки, сообщил 12 февраля в своем аккаунте министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх