Фидан: Турция получила статус партнера АСЕАН по диалогу

Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в соцсети X заявил глава МИД республики Хакан Фидан По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.