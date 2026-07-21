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Газета.ру

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Фидан: Турция получила статус партнера АСЕАН по диалогу

Фидан: Турция получила статус партнера АСЕАН по диалогу

Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в соцсети X заявил глава МИД республики Хакан Фидан По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.

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