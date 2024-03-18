"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

То, чего у этого товарища не было- мозги.

Ингерман Ланская

а бандеровцы - это не ошибки хрущева, а преступление джугашвиля, это он сохранил им жизнь и отправил ,для сохранение бандеровщины, в лагеря... почему-то с Русскими упырь так не поступал - косил Русских сотнями тысяч