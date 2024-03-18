Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Сергей Дмитриев
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"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Подмочили тpусики?" Реакция Запада на оглушительную победу ВВП

"Он на коне, мы в кювете" Лондон, Париж, Берлин, Вашингтон. Плач Ярославны Выбор России неизменный 17 марта в 21-00 закрылись избирательные участки в Калининградской области.

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Комментарии
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Галина
То, чего у этого товарища не было- мозги.
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6 час.
ninikooo Митусова
Даванков « топит за мигрантов». Вопросы есть?!
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4 час.
Ингерман Ланская
а бандеровцы - это не ошибки хрущева, а преступление джугашвиля, это он сохранил им жизнь и отправил ,для сохранение бандеровщины, в лагеря... почему-то с Русскими упырь так не поступал - косил Русских сотнями тысяч
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3 час.

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