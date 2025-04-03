Овечкин сокрушит рекорд Гретцки на этой неделе? Русский снайпер мощнейшим выстрелом приблизился к великому канадцу

Но команда Ови опозорилась.Согласно прогнозам от официального сайта НХЛ, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин должен был сравняться с рекордом Уэйна Гретцки по голам в матче с «Каролиной» 11 апреля — это будет домашняя для «Столичных» игра.