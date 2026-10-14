MES Recovers Repair Band — Can Leadership Confirm Ahead of CPI? Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Recovers Its Repair Band — Can Leadership Confirm Ahead of CPI? Tuesday Review → Wednesday, October 14 Market Regime: Mixed / Fragile Repair with Uneven Confirmation Macro: Elevated-rate headwinds; partial bond relief Systemic Stress: Not confirmed by tonight’s evidence Confidence: Moderate Tuesday improved MES structure and short-term breadth, but financials weakened and semiconductor recovery remained fragmented.
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