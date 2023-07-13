Театр абсурда

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Украинским беженцам придётся вернуться туда, где их ценят

Украинским беженцам придётся вернуться туда, где их ценят

Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times.

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