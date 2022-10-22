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Гельмут Марко: «Ред Булл» не отдает командные приказы, второе место Переса зависит от него»

«Ред Булл» не будет помогать Серхио Пересу командными приказами, сообщил Гельмут Марко. Перес сражается с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером за второе место в чемпионате, в то время как Макс Ферстаппен уже оформил титул.

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