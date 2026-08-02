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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камил Гаджиев: «Если Усман Нурмагомедов перейдет в UFC, мы увидим его бой с Царукяном»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в случае перехода Усмана Нурмагомедова в UFC, он должен получить титульный бой после одной победы.

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