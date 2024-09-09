Новым замглавы Барнаула "по безопасности" стал экс-полицейский с 20-летним стажем

Максим Белоцерковец в администрации Барнаула работает с 2019 года Глава Барнаула Вячеслав Франк назначил Максима Белоцерковца на должность председателя комитета общественных связей и безопасности, сообщает мэрия.
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