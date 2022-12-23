Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в новогодние праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил российским регионам усилить контроль за работой скорой помощи в новогодние праздники «В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — цитирует его РИА Новости Вместе с этим глава Минздрава России поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад.