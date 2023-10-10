Профсоюзное наследство депутата Гаджиева

Тем, как профсоюзное наследство уплыло в частные руки, Генпрокуратура начала интересоваться пару лет назад, когда в Ставрополье был рассмотрен крупный иск, в результате которого государству вернули целый санаторно-курортный комплекс на Кавминводах.
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