Пленный: персонал украинской фирмы заставляли перечислять деньги «для ВСУ»

Работников одной из полтавских фирм заставляли перечислять часть зарплаты якобы для ВСУ. Однако впоследствии эти деньги пошли на личные нужды организатора сбора средств, рассказал сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Магиня на видео, опубликованном РИА Новости.