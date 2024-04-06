Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

Обрадор приостановил дипотношения Мексики с Эквадором после штурма посольства Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.
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