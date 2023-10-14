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Посол БРИКС в Бразилии: «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее»

Посол БРИКС в Бразилии: «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее»

— В России шутили: из-за количества легионеров из Бразилии «Зенит» пора переименовать в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

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