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Закон, порядок, государство

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Наркополицейские Кабардино-Балкарской Республики провели в г.Нальчике профилактические мероприятия в рамках операции «Чистое поколение – 2024»

Наркополицейские Кабардино-Балкарской Республики провели в г.Нальчике профилактические мероприятия в рамках операции «Чистое поколение – 2024»

В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» в школе-интернат № 1 состоялась встреча сотрудников республиканского УНК с воспитанниками образовательного учреждения.

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