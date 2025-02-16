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Bild: Сопредседатель АдГ заявила о необходимости к снятию санкций ЕС против РФ

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры страны Алиса Вайдель в интервью немецкой газете Bild заявила, что партия хочет прекращения санкционной политики ЕС против РФ и установления «очень хороших отношений» с Россией.

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