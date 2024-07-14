Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

После смерти вождя в марте 1953 один из его сыновей, Василий Сталин, был арестован и допрошен. Признался в серьёзных злоупотреблениях, из-за которых не только страдала советская казна, но и гибли люди.
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