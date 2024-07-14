Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Шон Пен оказывается тот ещё пидрило.Мы их всё же вычи...
  • Александр Рожков
    А Захарченко? А сколько их погибло и гибнет, сражаясь за Россию? Хватит злобничать. Это цепная реакция до добра нас н...И не надо трясти ...
  • uikka uikka
    моя бабушка по линии отчима родилась в 1900 году, она пережила революцию, пережила Великую Отечественную и родом из Х...И не надо трясти ...

Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

После смерти вождя в марте 1953 один из его сыновей, Василий Сталин, был арестован и допрошен. Признался в серьёзных злоупотреблениях, из-за которых не только страдала советская казна, но и гибли люди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
А про современную Россию слабо написать, гаденышь?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх