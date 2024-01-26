Байден случайно назвал Трампа своим «профессором»

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию на публике. Американский лидер во время своего выступления в штате Висконсин по ошибке назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа своим «профессором» (professor) вместо «предшественника» (predecessor).
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