РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Байден реально хочет обанкротить и разорить США.WP: Администрация...
  • Leon Dan
    Когда собаке хорошо, она виляет хвостом. Известно всем. А вот некоторые уверены, что и наоборот, если начать дергать ...«Нужен рост насел...
  • Виктор Мальцев
    нужно было это делать раньшеШойгу назвал осно...

Байден случайно назвал Трампа своим «профессором»

Байден случайно назвал Трампа своим «профессором»

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию на публике. Американский лидер во время своего выступления в штате Висконсин по ошибке назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа своим «профессором» (professor) вместо «предшественника» (predecessor).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх