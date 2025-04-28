Названа цель британских миротворцев на Украине

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Военнослужащие ВС Великобритании в случае отправки контингента на Украину в рамках размещения на территории республики «миротворцев коалиции желающих» скорее займутся обучением солдат Вооруженных сил страны (ВСУ), чем участием в боевых действиях.