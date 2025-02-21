Бренду Zara не придется заново регистрировать товарный знак в РФ

Бренду одежды Zara не придется повторно регистрировать товарный знак в РФ, потому что Роспатент продлил свидетельство компании в ноябре 2022 года сроком на 10 лет, 21 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
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